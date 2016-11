Contrôles au faciès : L’État condamné !

C’était la proposition n° 30 du programme de François Hollande en 2012 : « Je lutterai contre le “délit de faciès” dans les contrôles d’identité. » On connaît la suite, entre dérives sécuritaires de Manuel Valls et État d’urgence : comme bon nombre d’autres promesses hollandiennes, l’idée du fameux récépissé délivré par les policiers à chaque contrôle fut rapidement enterrée. Depuis, les rapports entre police et population se sont dégradés, et les récentes manifestations de policiers, sans autorisation ...