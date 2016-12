De l’arabité à l’islamité

Qu’est-ce que l’arabité ? À quel moment a-t-elle été supplantée par l’islamité ? Quelle différence entre islam politique et radicalité islamique ? Yves Aubin de La Messuzière, à la fois homme de savoirs et de terrain, répond à ces questions et à bien d’autres. Son livre n’est pas fait pour les polémistes, mais pour tous ceux qui veulent sincèrement comprendre les convulsions qui secouent le Moyen-Orient. Ce diplomate, qui fut en poste dans plusieurs capitales où se joue aujourd’hui l’histoire, remonte ...