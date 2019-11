Avec ce cinquième album, Fly Fly, la saxophoniste Céline Bonacina poursuit son étonnant voyage aux couleurs du monde.

F_ly Fly : il faut l’écouter pour y entendre bien plus qu’un titre frais et léger. La hauteur et l’envol représentent une thématique filée dans l’œuvre de Céline Bonacina (son premier disque en leader s’appelait _Vue d’en haut, en 2005). Une métaphore sans doute aussi ancienne que la musique, ressassée à l’infini sans perdre une once de son efficacité. Du moins quand elle est appliquée à bon escient. En nommant ainsi son nouveau disque, la saxophoniste (baryton et soprano) ne s’y est pas trompée. C’est un…