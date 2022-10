Shorter et Spalding, de père en fille spirituelle

Enregistrement de l’unique concert d’un quartet de titans, Live at the Detroit Jazz Festival est un disque incontournable.

Autant prévenir d’emblée : nous nous apprêtons à multiplier les superlatifs. Le saxophoniste Wayne Shorter est l’un des plus grands musiciens de l’histoire des musiques africaines-américaines, et probablement de la musique tout court. Dans les années 1960, grâce à ses collaborations avec Miles Davis, il a su renouveler l’art du quintet en donnant un coup de massue aux compositions traditionnellement conçues pour ces petites formations. Live at the Detroit Jazz Festival, Wayne Shorter, Terri Lyne Carrington, Leo Genovese, Esperanza Spalding, Candid Records.

Plus tard, avec son groupe Weather Report, il a réinventé la fusion, offrant là encore des compositions protéiformes, faites de tensions tenues sur un fil et d’envolées lyriques. En 2000, alors âgé de 67 ans, Shorter est parvenu à se réimaginer à nouveau, rassemblant autour de lui un quartet de haute volée pour s’adonner à une entreprise aussi minutieuse que spirituelle de déconstruction de ses créations passées.