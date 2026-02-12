Aux États-Unis, le règne des technofascistes

La réélection de Donald Trump rend tangible l’objectif de certaines élites de la Silicon Valley : se débarrasser des démocraties libérales occidentales et prendre le contrôle sur les États-nations. Deux ouvrages analysent ce phénomène déjà en cours.

Thomas Lefèvre  • 12 février 2026 abonné·es
Article paru
Article paru dans l'hebdo N° 1901
Le 3 septembre 2025, manifestation à Berlin contre l’adoption par le gouvernement fédéral du logiciel de sécurité Palantir, déjà utilisé par les forces de police dans trois Länder allemands.
© OMER MESSINGER / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Pendant longtemps, la Silicon Valley est restée un symbole puissant du rêve américain. L’épicentre mondial de l’innovation technique, foisonnant d’entreprises et autres start-up incarnées par des entrepreneurs quasiment déifiés, de Steve Jobs à Bill Gates en passant par l’inénarrable Elon Musk. Le tout avec jusqu’alors des valeurs progressistes fièrement revendiquées. Du moins en apparence.

Mais avec la réélection de Donald Trump fin 2024, quelque chose a changé. Certains milliardaires californiens de la tech affichent plus ou moins frontalement leurs véritables desseins : se défaire des encombrantes démocraties libérales, comportant des régulations, des normes, des institutions, en bref des obstacles à la prise de contrôle totale du secteur privé sur les États-nations.

Les journalistes Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet décrivent cette nouvelle dynamique autoritaire émanant des rangs des entreprises californiennes de la tech dans leur ouvrage commun, Apocalypse Nerds. Comment les technofascistes ont pris le pouvoir. Le duo propose même de nommer cette idéologie. Bienvenue, donc, dans l’ère du technofascisme.

L’administration Trump utilise des infrastructures numériques et des couches logicielles pour démanteler

Idées
Temps de lecture : 6 minutes
#Essai #Nouvelles technologies #Extrême droite #États-Unis #Donald Trump

Pour aller plus loin…

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »
Entretien 10 février 2026 abonné·es

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

Dans un film d’entretiens passionnant, le réalisateur de Soulèvements dresse le portrait choral du mouvement des Soulèvements de la terre. Il met ainsi en lumière la personnalité et la pensée de ces militants qui luttent pour la défense de nos communs.
Par Vanina Delmas et Christophe Kantcheff
La pollution, un impensé colonialiste
Analyse 6 février 2026 abonné·es

La pollution, un impensé colonialiste

Chlordécone aux Antilles, pénuries d’eau à Mayotte, aires d’accueil de gens du voyage contaminées, quartiers populaires asphyxiés… Les populations racisées paient le prix fort d’un racisme environnemental que l’écologie dominante peine encore à nommer.
Par Thomas Lefèvre
L’égoïsme, stratégie de survie dans le néolibéralisme triomphant
Essai 4 février 2026 abonné·es

L’égoïsme, stratégie de survie dans le néolibéralisme triomphant

Le sociologue Camille Peugny met en lumière une droitisation socio-économique de la France. Avec le rejet de l’État-providence et l’individualisation des parcours, le chacun-pour-soi s’impose progressivement
Par François Rulier
Fleur Breteau : « Transformer la colère en action collective est un premier pas vers la guérison »
Entretien 4 février 2026 abonné·es

Fleur Breteau : « Transformer la colère en action collective est un premier pas vers la guérison »

À 50 ans, elle bataille contre son deuxième cancer du sein et lutte avec le collectif Cancer Colère pour donner une voix aux malades et politiser la santé.
Par Vanina Delmas

