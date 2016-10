La Wallonie maintient son opposition au Ceta malgré les intenses pressions

La région de Wallonie continue de refuser de donner au gouvernement belge la « délégation » lui autorisant de signer le Ceta, accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada.

Mardi, le Conseil européen a fixé un ultimatum à la Belgique, lui laissant trois jours pour changer de position. Les dirigeants européens doivent donc, dans les prochaines heures, tirer les conclusions du blocage maintenu par les Wallons. Un report de la signature du traité, prévue jeudi 27 octobre à Bruxelles entre l'UE et le Canada, semble le scénario le plus probable.

13 h 30 : Le ministre président wallon brandit les minutes des débats sur le traité. Un travail qu’il juge « exemplaire » en matière de démocratie.

Paul Magnette, ministre-président wallon.

La note interprétative écrite dans la précipitation pour tenter de lever les réticences n’apporte pas de garanties suffisantes, selon Paul Magnette :

Il y a des choses vraiment intéressantes [dans le Ceta]. C’est le traité le plus avancé que nous avons. Mais nous voulons aller plus loin, car il fixera le standard des traités à venir. Je ne me suis jamais laissé comprimé par des timing.