Les anti-Trump dans la rue

« D__onald Trump n’a pas les compétences pour être président, c’est un homme de divertissement. » Sam Liebman, une supportrice d’Hillary Clinton « depuis le début », traduit bien le sentiment des cinq mille manifestants réunis samedi 12 novembre à New York. Ces marcheurs sont des jeunes (dont beaucoup d’adolescentes), des seniors, des gays et des lesbiennes, des hispaniques et des Afro--Américains inquiets de ce que leur réserve le nouveau président. Malgré ses propos conciliants le soir de son élection ...