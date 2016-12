Israël-Palestine : « Les colons ont détruit un équilibre environnemental fragile »

L'universitaire Mazin Qumsiyet et la journaliste Kifah Abdul Halim alertent sur la catastrophe humanitaire et environnementale qui se profile si une solution n'est pas rapidement trouvé pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

De passage à Paris, Mazin Qumsiyeh, professeur à l’université de Bethléem et directeur du Musée palestinien d’histoire naturelle et de l’Institut palestinien de la biodiversité, et Kifah Abdul Halim, journaliste, traductrice et éditrice du site d'information en ligne « Al Lassaa », « La Piqûre » en français, reviennent sur les impacts de la colonisation israélienne sur les sociétés palestinienne et israélienne. Afin d’accélérer la mise en place d'une solution durable pour mettre fin à la politique ...