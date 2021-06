« Douce France » : L’école du réel

Ayant déjà réalisé des courts métrages documentaires et un moyen métrage de fiction, Geoffrey Couanon signe son premier long métrage – documentaire – avec Douce France. Le point de départ en est EuropaCity, immense complexe de commerces et de loisirs (dont un parc aquatique et une piste de ski) porté par le groupe Auchan et le géant chinois Wanda, devant accaparer 230 000 mètres carrés sur le triangle de Gonesse (dont Politis a couvert tous les épisodes). Or ce vaste territoire, situé au nord-est de Paris, contient une large surface de terres agricoles très fertiles.