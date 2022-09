Les échos de la semaine

La photo de la semaine : Godard, sauve qui peut (la mort)

Jean-Luc Godard (1930-2022) laisse derrière lui une légende pas moins imposante que sa filmographie, un héritage que se sont déjà approprié plusieurs générations de cinéastes. Ses flamboyantes années 1960 sont vouées à éclipser la suite pourtant foisonnante de sa carrière : avec Les Carabiniers, Le Petit soldat, La Chinoise ou Made in USA, il aura à la fois révolutionné le cinéma et mis la révolution au cœur du sien. (Photo : Collection Christophel©Anouchka Films/Orsay Films/Gaumont/George Pierre via AFP.)

Le commissaire aux comptes de Lagardère poursuivi

Guy Isimat-Mirin a-t-il couvert les malversations financières d’Arnaud Lagardère ? Chargé, entre 2014 et 2018, de la certification des comptes de Lagardère Capital Management – société personnelle d’Arnaud Lagardère –, il est poursuivi par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, accusé de « manquements » et de « non-révélation de faits délictueux au procureur de la République de Paris » et à Tracfin. Le fils de l’industriel Jean-Luc Lagardère, décédé en 2003, utilisait cette société pour ses dépenses personnelles, les frais d’entretien de ses propriétés et l’apurement de ses dettes. Le Parquet national financier avait d’ailleurs ouvert une information judiciaire, en avril 2021, pour « abus de biens sociaux, achat de votes, comptes inexacts et diffusion d’information fausse et trompeuse ».

Fin de partie pour Le Ravi

C’était annoncé depuis longtemps, c’est arrivé. Le mensuel satirique et d’enquête marseillais, figure de proue de la presse pas pareille, a tiré sa révérence. « Garder les bras levés durant dix-huit années, contre vents et marées, forcément, ça donne souvent des crampes. Les appels à l’aide répétés du Ravi pour poursuivre sa singulière aventure éditoriale sont presque devenus, au fil des saisons, un gag récurrent. Mais cette fois-ci, c’est tristement officiel : de guerre lasse, le mensuel régional pas pareil baisse bel et bien les bras. » Le numéro 208, daté de juillet-août, aura donc été le dernier. L’association La Tchatche, qui édite le journal tout en menant en Paca des actions de journalisme participatif, est en cessation de paiements, dans l’incapacité de payer ses salariés, ses charges et ses prestataires. Le tribunal de Marseille devrait prononcer rapidement une liquidation. Un vaste gâchis pour un titre qui avait redressé ses ventes, mais qui a été lâché par les collectivités locales, faisant fi du pluralisme.

Arrêt sur images fâche Marguerite Stern

Le 5 septembre, Arrêt sur images publiait une enquête décrivant avec précision la « galaxie d’idéologies conservatrices, réactionnaires et d’extrême droite » entourant Dora Moutot et Marguerite Stern, deux militantes « anti-trans ». Quelques jours après cette publication, la seconde a déclaré sur Twitter qu’elles envisageaient de poursuivre le site de critique des médias pour diffamation. Ni l’une ni l’autre n’avaient pourtant souhaité répondre aux questions de Pauline Bock, l’autrice de l’enquête…

La citation de la semaine

Cela a été un vrai plaisir de créatrice que de déciller les imaginaires sur ce qu’est une femme noire.

Alice Diop, recevant le Grand Prix du jury et le prix du premier film pour sa fiction, Saint-Omer, à la Mostra de Venise.

À Marseille, les deux « dentistes mutilateurs » condamnés

Les dentistes Lionel Guedj et son père, Jean-Claude Guedj, ont été condamnés à huit et cinq ans de prison pour « escroquerie », « faux » et « violences volontaires ayant entraîné une mutilation » sur quelque 350 patients. Installés dans un des quartiers les plus pauvres de Marseille, ils profitaient de leur posture sociale pour émettre de faux diagnostics, dévitaliser les dents de leurs patients (plus de 3 900 dents saines dévitalisées !), pour enfin leur poser de coûteuses prothèses. Une escroquerie au préjudice de plusieurs centaines de victimes sur le dos de la Sécurité sociale. En tout, plus de 2,2 millions d’euros ainsi que des biens de luxe ont été saisis par le tribunal phocéen.

L’ASE de Saint-Ouen temporairement fermée

La circonscription de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, est fermée pour une durée indéterminée. « L’enfance en danger, réelle priorité des pouvoirs publics ? À vous de juger », s’est indignée l’Union syndicale des magistrats (USM) dans un tweet lapidaire. Cette fermeture signifie « l’arrêt des évaluations des situations de danger et la dégradation, voire l’arrêt, du suivi des mineurs placés et des familles », a expliqué Ludovic Friat, secrétaire général de l’USM, qui ajoute que, à l’audience des juges des enfants de Bobigny, il n’y aura donc « plus de rapports et d’éducateur référent. Quel sens donner à tout ça ? » On se le demande !

Climat : à moins d’un degré du point de non-retour

Une étude publiée dans la revue Science faisant la synthèse de plus de 200 publications scientifiques émet une nouvelle alerte effrayante. Les chercheurs ont identifié seize points de bascule climatique, qui bouleverseraient le système de manière irréversible, avec des conséquences en cascade pour les écosystèmes. Aux niveaux actuels de réchauffement, à savoir + 1,1 °C par rapport à l’ère préindustrielle, cinq seuils risquent d’être franchis : le dégel du permafrost, l’extinction des barrières de corail, la fonte tragique des calottes glaciaires en Antarctique et au Groenland, et l’arrêt d’un transfert de chaleur dans un courant de l’océan Atlantique. Tim Lenton, l’un des experts sur le sujet, a confié à l’AFP qu’il croit encore profondément au « point de bascule sociologique » pouvant inciter à agir dans la lutte contre la crise ­climatique.