Une propagandiste d’Assad investie par la France insoumise

Inquiétant ! La France insoumise vient d’investir Adeline Chenon-Ramlat comme suppléante dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Propagandiste acharnée et notoire de Bachar Al-Assad, la désormais candidate n’hésite pas à dédier certains de ses blogs à l’ambassadeur de Russie à l’ONU, qui « six fois a levé sa main, utilisant le droit de veto de son pays […] contre les résolutions anti-syriennes ». Ni à relayer des informations selon lesquelles un hôpital d’Alep bombardé par les aviations russe ou syrienne « démembrait » les patients syriens qui se présentaient… Et tout à l’avenant.