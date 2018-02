Plaidoyer pour une langue-monde

Selon le théoricien du postcolonialisme Achille Mbembe, le français devient une langue planétaire que la Francophonie muselle plutôt qu’elle ne la soutient.

Partons de quelques faits. Aussi incongru que cela puisse paraître, la langue française est devenue une langue africaine. Tout comme l’anglais, l’arabe ou le portugais et, d’ici à la fin du siècle, le mandarin. Elle est venue s’ajouter au Babel des langues auxquelles les Africains recourent pour créer leurs mondes de signification et, ce faisant, communiquer entre eux et avec le reste de l’humanité. À force de croisements avec les langues autochtones, de couplages et de greffes parfois inattendus, de…