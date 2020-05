Appel pour informer librement sur l'industrie agro-alimentaire bretonne

Tribunes accès libre

par Collectif ,

Ils sont infirmier-s, cheminot-es, écrivain-es, enseignant-es… Ils vivent à Lille, Charleville-Mézières, Paris, Melun… Ils appartiennent à des associations, collectifs, organisations et syndicats divers. Plus de 460 personnes appellent ici, et dans plusieurs médias, à s’organiser, tisser des liens et des solidarités tout aussi bien locales qu’internationales, avec en ligne de mire la création d’une coopérative d’élaborations, d’initiatives et d’actions.