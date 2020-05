Elise, institutrice : « Blanquer ne s'adresse pas à nous, mais au grand public »

Parler de cette reprise, pour Élise (1), c’est d’abord « comprendre que la chaîne d’information ne fonctionne plus : nous avons un ministre qui ne s’adresse pas à nous, mais au grand public ». Durant le confinement, « nous n’avons quasiment reçu aucun texte officiel, ni directive. Nous étions suspendus aux annonces lâchées dans les médias ». Alors le personnel pédagogique s’est organisé lui-même. « Face aux empêchements du “télé-enseignement”, et alors que les enfants d’au moins soixante familles de l’école étaient complètement déconnectés, ce sont les professeur·es qui ont photocopié et livré les cours dans les boîtes aux lettres des élèves. » Lorsque la rentrée a été annoncée contre l’avis du conseil scientifique, « il était clair que la publication du protocole sanitaire ne visait qu’à rassurer les parents puisque dans la réalité il est inapplicable ». D’ailleurs, « il n’y a eu aucun dispositif de contrôle ». Et pour cause, « quel intérêt y a-t-il à contrôler ce qui ne peut être mis en place ? »

Lorsque les équipes se retrouvent le lundi 11 mai, tout reste à faire dans l’établissement, qui ne dispose pas du matériel nécessaire : gel, lingettes désinfectantes, thermomètres… « Lorsque nous l’avons signalé, on nous a dit de voir avec la mairie. Et la commune nous rassure en nous disant que la commande a été passée mais a pris un peu de retard. En attendant, on fait comme on peut, parfois avec du matériel personnel. » À la suite d’une erreur de commande de l’Éducation nationale, la circonscription se retrouve par ailleurs avec des centaines de masques pour enfants (non obligatoires dans le premier degré) et très peu pour les adultes. « Nous avons du stock pour seulement quelques jours, souffle Élise. Sans livraison supplémentaire, nous ferons valoir notre droit de retrait. » Car la question de la responsabilité en cas de contamination mine l’équipe : « On sent bien que, s’il devait y avoir un problème, on nous demanderait des comptes. Alors je mets tout par écrit : j’ai déjà alerté la hiérarchie sur les manques en matière de protection sanitaire et averti que la distanciation physique entre les enfants était impossible. Parfois, on nous répond par téléphone, mais personne ne prend le risque de faire une réponse écrite. C’est très désagréable, et pas rassurant. »

Ici, « très peu d’élèves sont revenus en classe. Malheureusement, ce ne sont pas celles et ceux qui en auraient eu le plus besoin, mais ceux dont les parents ont dû reprendre le travail. Nous n’avons pas réussi à convaincre ». Et après deux jours d’école « pénibles et tristes », au moins deux élèves, sur une petite vingtaine, ne reviendront plus, affirme la directrice. « Pourtant, c’est sûr, nous allons devoir nous habituer. Nous espérons toutefois que le protocole sera allégé. Pour qu’il colle davantage à la réalité de ce qu’il est possible de faire avec de si jeunes enfants, et que l’on ne soit pas dans la maltraitance. »

« Les objectifs fixés » sont-ils vraiment « remplis » comme l’affirme Jean-Michel Blanquer ?

Après le retour d’une (petite) partie des plus jeunes élèves sur les bancs de l’école, 1,4 million selon le ministère, près de 4 000 collèges situés en « zone verte » ont aussi ouverts leurs portes, le 18 mai, aux classes de 6e et 5e (2). Des chiffres contrastés par la fermeture de plusieurs dizaines d’établissements suite à la découverte de cas porteurs du virus, enfants et adultes. Certaines écoles ont également choisi d’appliquer le principe de précaution et de fermer les locaux en attendant les dépistages de « cas suspects ». Récit d’une semaine de rentrée pas comme les autres, raconté par celles et ceux qui en ont eu la charge.

(1) Le prénom a été changé

(2) Si Blanquer assure que 90% des établissements du premier degré ont rouvert, une enquête du SNUipp-FSU, syndicat majoritaire du premier degré, évoque une réouverture de 70% d’entre eux.