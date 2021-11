Migrants : le gouvernement ne cède rien aux grévistes de la faim à Calais

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Jusqu’à quand l’État restera-t-il sourd à la demande d’humanité d’Anaïs Vogel et de Ludovic Holbein ? En grève de la faim à Calais depuis le 11 octobre, ils ont encore interpellé, le 4 novembre, le président de la République : « Aujourd’hui, nous, grévistes de la faim, associations et citoyens solidaires ne pouvons plus tolérer un hiver de plus qui serait encore fait de violences, d’expulsions, de vol des effets personnels, de traitements inhumains et dégradants », écrivent-ils dans une lettre ouverte.

Le soir même, un TER percutait un groupe de réfugiés érythréens qui rejoignaient leur campement. L’un est décédé. Alors que la condition des migrants s’aggrave à Calais, l’exécutif a dépêché, fin octobre, un médiateur, Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sans résultat pour l’instant. Le 7 novembre, en pleine trêve hivernale, une cinquantaine de militants ont encore tenté d’empêcher l’expulsion d’un campement, avant de se faire chasser par la police.