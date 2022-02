Parrainages : Nathalie Arthaud se qualifie à son tour

Ils sont quatre à être certains d'avoir leur nom écrit sur un bulletin de vote en avril prochain. Après Emmanuel Macron, président-candidat pas encore déclaré, Anne Hidalgo, candidate investie par le Parti socialiste, et Valérie Pécresse, vainqueur du congrès des Républicains, Nathalie Arthaud, la candidate d'extrême gauche présentée par Lutte ouvrière, a rejoint mardi 15 février ce cercle très fermé en atteignant le seuil nécessaire des 500 parrainages requis. Une condition sine qua non pour pouvoir se présenter au premier tour de la présidentielle, le 10 avril prochain. Et tous quatre continuent d'engranger des signatures.



La candidate socialiste et maire de Paris s'est appuyée sur le réseau d'élus socialistes pour atteindre à ce jour 1.007 parrainages. Quant à la candidate LR, elle en reçoit 1.824, dépassant ainsi le nombre obtenu par le président de la République (1.260). Avec 509 parrainages, la candidate trotskiste est désormais certaine de se mêler à la lutte pour l'Elysée.



Alors que depuis plusieurs semaines, les équipes des candidats rencontrent maires, députés, sénateurs ou conseillers départements pour les réclamer, le Conseil constitutionnel a publié la cinquième salve de parrainages accordés aux candidats. Au total, ils sont 26 à s'être annoncés officiellement prétendants à la succession de l'actuel locataire de l'Élysée.



Du côté de l'extrême droite, Éric Zemmour est légèrement distancé (250), derrière Marine Le Pen (331). Mais au sein de cet espace politique, c'est encore Nicolas Dupont-Aignan qui s'en sort le mieux : il en reçoit 360.



À gauche, derrière Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud arrivent le candidat communiste Fabien Roussel et Yannick Jadot, vainqueur de la primaire écologiste qui se rapprochent du nombre de parrainages requis. Le premier obtient 492 parrainages quant au second, 450. Jean-Luc Mélenchon (332) se place un cran en dessous. Quant à la récente gagnante de la Primaire populaire qui vient de perdre le soutien du Parti radical de gauche ce 14 février, Christiane Taubira n'affiche que 73 signatures d'élus. Moins que les deux autres candidats d'extrême gauche : Anasse Kazib, représentant Révolution permanente (116), et Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (188). L'ex-candidat à la présidentielle de 2017 et député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, avec 471 parrainages, se rapproche lui aussi des 500 signatures espérées.

Mais rien n'est encore fait : la date de clôture des dépôts est fixée au 4 mars. Quant à la liste définitive des candidats à la présidentielle, elle sera publiée par le Conseil constitutionnel un peu plus tard. Avant le 18 mars. Un intervalle de deux semaines destiné à permettre aux Sages d'effectuer une vérification supplémentaire avant de valider officiellement les parrainages de chaque candidat. Car, en plus de la règle quantitative des 500, s’ajoute une condition géographique. En effet, les « parrains » d'un.e candidat.e doivent être issus d'au moins 30 départements différents et moins de 10 % d'entre eux doivent provenir du même département.