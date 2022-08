Le prix de la survie

Au départ, on ne sait pas qui il est, sinon qu’il est d’origine afghane. Flee, Jonas Poher Rasmussen, 1 h 25. Et qu’il s’appelle Amin. Il a accepté de livrer le récit de sa vie à un ami réalisateur danois – nous sommes à Copenhague – dans une posture tout sauf anodine : allongé sur un divan comme chez le psychanalyste, la caméra postée en hauteur, focalisée sur son visage. Dès l’entame, on sait que, dans la multitude des œuvres cinématographiques sur l’exil et l’émigration, Flee (Fuir), premier long-métrage de Jonas Poher Rasmussen, déjà diffusé sur Arte, saura se distinguer.

Alors qu’Amin commence à raconter ses courtes années d’enfance insouciante à Kaboul, le film d’animation est soudain troué d’images d’archives de 1984, où l’on voit par exemple de jeunes Afghanes souriantes sans voile. « Tiré d’une histoire vraie », est-il annoncé dans le générique d’ouverture.