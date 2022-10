Les échos de la semaine

L'image de la semaine : stade fatal en Indonésie

Trois jours après le drame, des habitants de Malang, en Indonésie, rendent hommage aux 125 victimes, dont plus d’une trentaine d’enfants, de la bousculade déclenchée au stade Kanjuruhan après un envahissement de terrain par des supporters et l’intervention sans discernement de la police, à l’occasion d’un match de football. Tous les matchs du championnat national ont été suspendus par les autorités.

Le chiffre de la semaine : 71 669

C'est le nombre de personnes sont incarcérées en France pour 60 715 places, soit 118 % d’occupation en moyenne (contre 113 % il y a un an). Ce taux dépasse 200 % à Carcassonne, Nîmes, Foix et Gradignan.

Dupond-Moretti va-t-il choisir son juge ?

Décidément, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti cumule les conflits d’intérêts. Il est renvoyé devant la Cour de justice de la République (CJR) pour « prise illégale d’intérêts », accusé d’avoir profité de sa fonction pour régler ses comptes avec des magistrats contre lesquels il bataillait en tant qu’avocat. Problème : François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, principal accusateur dans les procès au CJR, est sur le départ : il atteindra en 2023 la durée maximale à ce poste, soit cinq ans. Éric Dupond-Moretti, en tant que garde des Sceaux, devra désigner son remplaçant et, par conséquent, son principal accusateur au procès. Pratique !

Camaïeu : 2 600 salariés sur le carreau

Dans l’indifférence générale, l’entreprise de prêt-à-porter Camaïeu, créée en 1984, a fermé ses portes samedi 1 octobre. 511 magasins baissent leur rideau sur 2 600 salariés. Les actionnaires avaient pourtant sollicité l’aide du ministère de l’Industrie : un prêt de 48 millions d’euros pour sauver 1 900 emplois et 300 magasins. « Pas réaliste », a tranché Bercy. Le tribunal de commerce de Lille a donc prononcé la liquidation de l’enseigne.

Le Burkina Faso sur les traces du Mali

Nouveau coup d’État militaire à Ouagadougou. Huit mois après avoir renversé Roch Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Damiba vient à son tour d’être déposé par son « frère d’armes » Ibrahim Traoré. Le nouveau maître incriminait un manque de résultats dans la lutte contre le jihadisme, alors que le Burkina Faso est la dernière cible en date de groupes islamistes sahéliens. Plus de 40 % du pays, sa portion nord, auraient déjà échappé au contrôle de l’État. À l’instar du Mali, aux mains d’officiers putschistes, la main de la Russie est apparente. Traoré n’a pas caché sa volonté de « diversifier » ses partenariats. Des manifestants brandissaient des drapeaux russes en s’en prenant à l’ambassade de France, alors que l’ancienne puissance colonisatrice est en perte d’influence constante au Sahel.

Enfances plombées dans les Hauts-de-France

Dans le Pas-de-Calais, l’ancienne fonderie Metaleurop, fermée depuis 2003, a laissé de fortes doses de métaux lourds dans les sols, l’eau… et le sang des riverains. Une étude de l’Agence régionale de santé révèle que des enfants sont atteints de saturnisme, la « maladie du plomb », qui affecte le système nerveux, la moelle osseuse et les reins. L’étude n’a été menée que sur 889 enfants habitant Évin-Malmaison, Noyelles-Godault, Courcelles-les-Lens, Dourges et Leforest – soit 11,7 % de la population –, mais sept d’entre eux présentent un taux de plomb dans le sang supérieur à 50 µg/L, et 61 autres dépassent le seuil de vigilance fixé à 25 µg/L. Cette campagne de dépistage a été lancée à la suite des révélations de la série documentaire « Vert de rage » : selon son auteur, le journaliste Martin Boudot, et son équipe, plus de 5 000 enfants pourraient avoir été atteints de saturnisme entre 1962 et 2020.

Neymar a choisi son camp

Tout comme le latéral droit Dani Alves, la star brésilienne du PSG Neymar a affiché son soutien au président brésilien sortant, Jair Bolsonaro. Comme également les anciennes vedette Kakà, Ronaldinho et Rivaldo, au nom de principes chrétiens. Si les footballeurs sont moins nombreux qu’à la précédente élection présidentielle à officialiser leur choix, cela reste un soutien de poids dans un pays où le ballon rond est roi et se vit comme une religion. Neymar, millionnaire expatrié, en opportuniste, a sans doute choisi le camp qui, fiscalement et économiquement, favorise ses intérêts. À l’inverse de Rai et Juninho, respectivement anciens joueurs brillants du Paris-Saint-Germain et de l’Olympique lyonnais, qui ont apporté leur soutien à l’ex-président Lula.

Une enquête de plus pour la Macronie

Le plus haut fonctionnaire de l’État a été mis en examen pour prise illégale d’intérêts. Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée et homme clé de la Macronie depuis 2017, est suspecté par le parquet national financier d’avoir utilisé ses fonctions au sein de l’État au bénéfice de l’armateur italo-suisse MSC, dont il a été le directeur financier entre 2016 et 2017. La liste des affaires s’allonge dans l’entourage d’Emmanuel Macron : une quarantaine à ce jour.

Pris la main dans le sac du RN

Michel Lauzzana, député Renaissance du Lot-et-Garonne, s’est dit prêt à travailler « main dans la main avec le RN » lors de sa conférence de presse de rentrée, selon un article de Sud-Ouest du 28 septembre. D’abord peu surpris qu’on lui impute de tels propos, il a soudainement formulé un droit de réponse sur Twitter face à « l’instrumentalisation de cette fausse déclaration ». Or même ses disciples ont du mal à le croire : le concerné a attendu une semaine, la reprise par BFMTV et la polémique pour s’offusquer, sans s’excuser.

Les mineurs de la Canebière abandonnés

Depuis février dernier, les 113 et 115 de la célèbre avenue de Marseille abritaient une cinquantaine de mineurs non accompagnés « en recours » (en attente de faire reconnaître leur minorité par un juge). Le 21 septembre, à 7 heures, 14 camions de CRS ont débarqué pour les expulser. La plupart ont élu domicile au kiosque à musique d’en face, d’autres se sont réinstallés dans un immeuble voisin, où ils ont reçu la visite d’un agent du service des expulsions. 27 mineurs ont accepté, faute de mieux, de gagner le centre d’hébergement Forbin, un lieu d’accueil pour majeurs. Les conditions y sont « désastreuses et totalement inadaptées à leur situation », selon le collectif solidaire qui les accompagne. Mairie, préfecture et département se renvoient la balle, alors que les conseils départementaux ont l’obligation de « recueil provisoire d’urgence » pour les mineurs étrangers non accompagnés.

Ethic courtise le RN

L’organisation patronale de Sophie de Menthon, Ethic, proche du Medef, s’est vue décliner son offre de bons conseils auprès de tous les députés. Tous ? Non ! Le RN a fait une demande « pour organiser des rencontres entre parlementaires et chefs d’entreprise sans aucune intention politique ». Aucune, vraiment ?

Les ex-dirigeants de France Télécom condamnés en appel

Le 30 septembre, la cour d’appel de Paris a condamné l’ancien PDG de France Télécom Didier Lombard et son bras droit Louis-Pierre Wenès à un an de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende, pour « harcèlement moral ». Un jugement moins sévère qu’en première instance. De 2008 à 2010, les politiques managériales de l’entreprise avaient conduit à une vague de suicides dans l’entreprise. 1 400 victimes ou familles de victimes ont déjà été indemnisées par l’entreprise.