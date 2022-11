Les échos de la semaine

Cet article est en accès libre. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas se financer avec la publicité. C’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Ce choix a un coût, aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance : achetez Politis , abonnez-vous .

L'image de la semaine : des vélos contre les vols privés

À l’aéroport de Schiphol, près d’Amsterdam, des militants de Greenpeace, d’Extinction Rebellion et d’autres organisations environnementales ont envahi les pistes, certains à vélo, et bloqué une quinzaine de jets privés. Ce 5 novembre, veille de l’ouverture de la COP 27 à Charm el-Cheikh en Égypte, ils lançaient un « SOS pour le climat ». Après trois heures de sit-in, plusieurs centaines d’entre eux ont été arrêtés par la police néerlandaise.

Le chiffre de la semaine : 80

C'est le % des Roms interrogés dans le cadre d’une enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne qui présentent un risque de pauvreté, par rapport à une moyenne de 17 % dans l’UE.

Fautes cardinales

Onze évêques ou ex-évêques ont été mis en cause pour des signalements de violences sexuelles, selon le président de la Conférence des évêques. Dont le cardinal Ricard, qui a reconnu une conduite « répréhensible » envers une mineure de 14 ans, il y a 35 ans, ou Michel Santier, ex-évêque de Créteil sanctionné par le Vatican pour des abus « ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs ».

La main dans le bidon

Elle doit « sortir la France des énergies fossiles », tout en étant liée, par son père, à une société qui deale avec Perenco, n° 2 du pétrole en France, dont il a été directeur financier. Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher est soupçonnée de conflit d’intérêts par une enquête de Disclose, qui révèle l’existence d’une société, Arjunem, en partie domiciliée dans des paradis fiscaux et engraissée par les intérêts financiers du producteur de brut. Créée par son père, elle sert à léguer sa fortune aux petits-enfants, sans frais de donation. Le ruissellement, enfin !

Watergate sauce grecque ?

En Grèce, la liste des personnalités placées sur écoute illégale continue de s’étoffer. L’hebdomadaire de gauche Documento, proche du parti Syriza, a révélé de nouveaux noms victimes du logiciel espion Predator : l’ancien Premier ministre Antonis Samaras et les ministres des Affaires étrangères, des Finances, du Développement, du Travail, du Tourisme auraient été concernés. En parallèle, l’étau se resserre autour du Premier ministre actuel, Kyriakos Mitsotakis.

Le Parlement européen, au départ emballé par ce réformateur libéral et conservateur, demande aujourd’hui une enquête. Cet été, déjà, le député européen et chef du Parti socialiste grec, Nikos Androulakis, avait découvert que son téléphone était « aspiré » par les services de renseignement (EYP), tout comme le journaliste Thanasis Koukakis, spécialisé dans les dossiers de corruption. L’affaire avait abouti à la démission du chef de l’EYP ainsi qu’à celle du chef de cabinet (et neveu) du Premier ministre.

L'associoation MaMaMa risque l'expulsion

En deux ans à peine, l’association MaMaMa de soutien aux mères isolées et précaires est devenue aussi familière qu’indispensable. Depuis sa création en plein cœur de la crise sanitaire, l’association est venue en aide alimentaire, matérielle et morale à près de 70 000 femmes et enfants. Mais, aujourd’hui, elle est menacée d’expulsion par la mairie de Saint-Denis.

En cause : un hangar « prêté » de façon provisoire par cette dernière, pour lequel l’association n’a pas payé les 18 000 euros de loyer mensuel. Sauf que le maire, Mathieu Hanotin (PS), s’était engagé oralement auprès de ses fondatrices à leur en laisser l’usage à titre gracieux. Convoquée au tribunal de Bobigny le 3 novembre, MaMaMa a obtenu un report au 13 janvier prochain et espère que, d’ici là, la municipalité reviendra sur sa décision.

Science : défense d’alerter

Seize scientifiques (dont 4 Français), membres de Scientist Rebellion, ont été placés en détention provisoire pendant quatre jours pour s’être collé les mains à des automobiles et avoir déversé une mélasse ressemblant à de l’huile de moteur dans un showroom de BMW à Munich. Leur demande ? La décarbonation immédiate du secteur des transports allemands. Une action de désobéissance civile parmi toutes celles menées par des scientifiques de toute l’Europe, ciblant des ministères, des expositions automobiles, des autoroutes ou encore le fonds d’investissement BlackRock.

CNRS : drôle de dircom

Le profil de Jérôme Guilbert, nouveau directeur de la communication du CNRS, a de quoi inquiéter. Passé par L’Oréal, Havas, des agences de publicité, des cabinets de conseil et Sciences Po, ce pur libéral affiche sur Twitter des publications qui interpellent (contre les grèves, l’activisme écologique ou l’écriture inclusive) et des retweets de journalistes tel Mac Lesggy… que le CNRS avait lui-même épinglé pour diffusion de fausses nouvelles sur le changement climatique.

Le Qatar, champion du hacking

Que notre lectorat soit rassuré : si le Qatar squatte nos pages « semaine », il n’en est pas pour autant le sponsor officiel. Sa présence s’explique par sa faculté à cumuler les affaires. Cette fois, ce sont les données personnelles de politiques et de journalistes qui auraient été piratées, au profit du pays hôte de la Coupe du monde de football, par une officine de hackers indiens, selon une enquête du Sunday Times et du Bureau of Investigative Journalism.

Mauvais sang

La France risque de perdre son unique fabricant de poches de perfusion. Soutenu pendant la crise sanitaire par une aide publique de 5,1 millions d’euros et deux prêts garantis par l’État, Carelide n’a pas pu résister face à un marché hyperconcurrentiel et à la hausse des matières premières. L’entreprise, placée en redressement judiciaire, emploie 431 salariés.

Total Energies, pollueur-menteur

Selon un tout récent rapport de l’ONG Greenpeace, le géant pétrogazier émettrait quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’il ne le dit. Ce ne serait pas 455 millions, mais 1,637 milliard de tonnes de CO2 qui ont été émises par l’entreprise en 2019. En réponse, cette dernière, qui met en cause les calculs de Greenpeace, a menacé l’association d’une attaque en justice.

Italie : raves et manifs interdites ?

Le 28 octobre, deux rassemblements ont eu lieu en Italie. L’un sur la tombe de Mussolini, à Predappio (Émilie-Romagne), où plus d’un millier de nostalgiques, bras tendu, célèbrent les cent ans de la Marche sur Rome – la prise du pouvoir par le Duce. À une centaine de kilomètres, près de Modène, 4 000 jeunes dansent dans une usine désaffectée. Le gouvernement de la présidente « post-fasciste » du Conseil, Giorgia Meloni, a alors adopté « dans l’urgence » un décret-loi dit « anti-rave ».

Celui-ci introduit un nouveau délit, passible de six ans de prison et de 10 000 euros d’amende, contre tout rassemblement « potentiellement dangereux », sur la voie publique ou dans un lieu privé… de plus de 50 personnes ! Magistratura democratica, l’équivalent de notre Syndicat de la magistrature, a dénoncé une rédaction « si imprécise » que ce texte permettrait de poursuivre toute manifestation ou occupation d’école, d’université, d’usine… Digne d’un « État policier », relevait un juriste.