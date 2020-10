Les échos de la semaine

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Bolivie : Victoire politique de… Morales

Luis Arce, candidat du Mouvement vers le socialisme (Mas), est devenu le nouveau président de la Bolivie. Si le résultat définitif n’était pas connu à l’heure de notre bouclage, il ne faisait aucun doute pour les propres opposants d’Arce, tant était importante son avance dans les sondages de sortie des urnes, confirmée par le dépouillement d’environ 20 % des bulletins. Avec 52 % des voix, contre 30 % pour Carlos Mesa, impossible de renverser la tendance, a reconnu son adversaire, ainsi que la présidente par intérim, Jeanine Añez. Une surprise assez considérable : Arce est l’ancien ministre de l’Économie d’Evo Morales, président poussé à fuir le pays il y a un an, accusé de fraude dans sa conquête d’un quatrième mandat. La droite conservatrice, qui gouvernait depuis, avait tenté, par des accusations opportunistes, d’empêcher la candidature d’Arce, finalement validée par le tribunal électoral. Cet organe, décrédibilisé l’an dernier pour ses décisions pro-Mas mais renouvelé depuis, signe un redressement de la démocratie bolivienne. La victoire d’Arce est aussi une forme de réhabilitation de Morales, en exil en Argentine, dont la fraude n’a jamais été démontrée.

Chypre nord : Erdogan pousse ses pions

« Vous savez ce qui est arrivé pendant cette élection », a commenté, désabusé, Mustafa Akinci, le sortant social-démocrate battu à la présidentielle de la République turque de Chypre du Nord (RTCN, reconnue par la seule Turquie). C’est Ersin Tatar, pourtant en ballottage défavorable, qui l’a emporté. Pro-Erdogan, il aurait bénéficié des manœuvres du président turc, qui fait monter la pression militaire depuis des semaines pour disputer à la Grèce l’accès à de potentiels gisements de gaz dans les eaux chypriotes. Alors qu’Akinci est un partisan de la réunification de la RTCN avec la République de Chypre (partie grecque de l’île, divisée depuis 1974, et membre de l’Union européenne), Tatar veut en renforcer la souveraineté et donc son ancrage dans le giron d’Ankara. Avec cette victoire d’Erdogan et la poussée de ses ambitions dans la région, la tension pourrait encore monter d’un cran entre la Turquie et la Grèce, soutenue par l’UE.

« La Ronce » tape dans le sucre

Fraîchement sorti de terre, le nouveau collectif écolo La Ronce fait du bruit. Après avoir appelé à dégonfler les pneus des véhicules polluants (SUV), le groupe lance sur les réseaux sociaux un nouveau mot d’ordre : l’ouverture des paquets de sucre, directement dans les étals. Pour La Ronce, il s’agit d’une réplique au lobbying des grands groupes sucriers ayant poussé à l’autorisation des néonicotinoïdes.

Évacuations avant couvre-feu

Quelques jours avant l’application des dernières mesures sanitaires, les tractopelles se mettent en mouvement. Deux sites ont été subitement évacués : en Isère, la ZAD de Roybon a été démantelée le 13 octobre ; trois jours plus tard, c’est à Donges (Loire-Atlantique) que le « Village du peuple » est démoli. Depuis plus d’un an, la demeure était devenue un lieu de vie militant.

Mobipel condamné pour plan social déguisé

L’ancien centre d’appels de Free à Colombes a été reconnu coupable d’entrave au comité d’entreprise, et condamné à verser 25 000 euros d’amende. La direction de Mobipel a nié sa volonté de réduire le nombre de salariés. Pourtant, de 2014 à 2017, les effectifs du centre ont baissé de 60 %, principalement par des licenciements disciplinaires massifs. Ça commençait à se voir.