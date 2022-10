Les échos de la semaine

La photo de la semaine : appareillage à l'aube

Sur la plage de Gravelines, près de Dunkerque, un groupe de migrants s’apprête à prendre la mer pour rejoindre l’Angleterre, le 12 octobre au petit matin, dans un secteur jugé très dangereux. Le 22 août, un record de 1 297 exilés ayant effectué la traversée de la Manche sur 27 embarcations en une seule journée avait été enregistré. Le 22 septembre, les autorités britanniques recensaient 30 515 passages depuis le début de l’année. (Photo : Sameer Al-DOUMY / AFP.)

Le chiffre de la semaine : 157

C’est en milliards d'euros le montant des aides publiques versées aux entreprises en 2019, soit le premier poste du budget de l’État, et un chiffre multiplié par 3 depuis 20 ans selon le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques.

Des pesticides ? Où ?

Et soudain, les pesticides disparurent de l’eau potable… comme par magie ! Ou plutôt grâce à une astuce cynique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) : relever les seuils de vigilance pour deux métabolites de l’herbicide S-métolachlore, utilisé dans la culture du maïs. Ainsi, la qualité de l’eau du robinet n’est plus remise en cause.

Jean-Marc Morandini bientôt jugé

Le célèbre animateur de CNews comparaîtra lundi 24 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour « corruption de mineurs ». Mis en examen dès 2016 après des plaintes de jeunes hommes de 15 et 16 ans qui l’accusent de propositions sexuelles, il avait également été renvoyé devant la justice, en début d’année, pour « harcèlement sexuel » et « travail dissimulé » dans une autre affaire.

Total accusé de crimes de guerre

Jeudi 13 octobre, les ONG Razom We Stand et Darwin Climax Coalitions ont déposé une plainte contre TotalEnergies pour « complicité de crimes de guerre », auprès du parquet national antiterroriste. En août, une enquête du Monde et de l’ONG Global Witness avait révélé que Total était actionnaire à 49 % d’un gisement gazier en Sibérie, utilisé pour alimenter en kérosène des avions militaires russes. Le 16 mars dernier, ces mêmes avions auraient participé au bombardement du théâtre de Marioupol, où une douzaine de civils ont été tués, selon une enquête d’Amnesty International.

Après avoir nié toute responsabilité, le groupe a cédé ses parts dans le gisement sibérien à la fin de l’été. Il n’a pour autant pas quitté la Russie. Total détient toujours 19,4 % du capital de Novatek, numéro 2 de la production de gaz naturel dans le pays, au côté de l’oligarque Guennadi Timtchenko, ami de Vladimir Poutine.

Santini ne fait plus rire

Visé depuis juillet par deux plaintes pour « agression sexuelle » et « harcèlement sexuel et moral » portées par un ancien huissier et un ex-chef de cabinet, André Santini, ancien ministre et maire UDI d’Issy-les-Moulineaux (depuis 42 ans !), a obtenu de son conseil municipal la protection fonctionnelle. Ses frais d’avocat seront donc pris en charge par la commune.

Jeux tragiques en Arabie saoudite

En organisant les Jeux asiatiques d’hiver 2029, l’Arabie saoudite voulait redorer son image et détourner l’attention du grand public de ses atteintes aux droits humains. Échec fracassant ! Trois hommes de la tribu Howeitat viennent d’être condamnés à mort après avoir manifesté contre les expropriations de leur communauté – en vue de faire place au projet Neom, futur site de la compétition, qui menace leur lieu de vie. Deux autres ont été condamnés à 50 ans de prison pour avoir soutenu leur famille lors de l’expulsion. Au scandale écologique de Neom, mégalopole construite en plein désert afin d’accueillir des épreuves de ski et de snowboard, s’ajoute donc une tragédie humaine.

Le PSG lève une « armée numérique »

Pour satisfaire les ambitions du Qatar, propriétaire du PSG, une équipe de football ne suffit pas : il faut aussi une « armée numérique ». D’après Mediapart, le club parisien a payé des prestations d’influence réalisées par l’agence Digital Big Brother, dans le but de répliquer à ses détracteurs sur les réseaux sociaux, à chaque épisode critique. Gifle de Neymar contre un supporter, menace de départ de Kylian Mbappé, conflit avec Adrien Rabiot, révélations sur la situation financière du club… Tous les sujets susceptibles d’altérer l’image du club ont justifié de lâcher sur l’ennemi des « trolls » rémunérés et pilotés par l’entreprise experte dans la guerre de communication.

Refus d'obtempérer : la liste mortelle s'allonge

Une victime de plus. Depuis le début de l’année, douze personnes sont mortes à la suite de tirs de la police après un « refus d’obtempérer ». Samedi, à Paris, un automobiliste est décédé peu après que deux fonctionnaires de police ont fait feu sur son véhicule, qu’ils souhaitaient contrôler.

Les deux agents ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête confiée à l’IGPN pour « homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique ». Une seconde enquête, qui porte sur les conditions du refus d’obtempérer, est menée par la police judiciaire pour « tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique ». Morbide bilan pour la loi de février 2017 qui a assoupli les conditions d’ouverture du feu par les policiers…