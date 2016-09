Le Front populaire et la question coloniale

Samedi 15 octobre de 14h. à 17h. Eric Lafon du Musée de l'Histoire vivante, Anne Chollet, rédactrice en chef des Cahiers d'Histoire et Sabine Pesier, présidente de l'association Promnésie animeront une table-ronde consacrée au Front populaire et la question coloniale avec :





-Daniel Hémery, historien, Université Paris VII-Diderot

-Gilles Manceron, historien, membre de la commission Histoire, mémoires et archives de la Ligue des Droits de l'Homme

-Didier Monciaud, historien, chercheur associé au Groupe de recherche sur le Maghreb et le Moyen-Orient, Université Paris-Diderot

-Alain Ruscio, historien





Rencontre en partenariat avec Politis, les Cahiers d'Histoire, la revue d'histoire critique, la LDH et l'association Promnésie. A cette occasion le hors-série de Politis, consacré au Front populaire, sera en vente. Entrée libre.





Musée de l'Histoire vivante, parc Montreau, 31 boulevard Théophile Sueur, Montreuil. Métro Mairie de Montreuil (L9) puis bus 122, arrêt Parc Montreau.

