Giec : 1,5 ⁰C ou la cata

Si on fait rien de plus qu’à ce jour, la barre des + 1,5 °C pourrait être franchie dès 2030.

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Oui, l’effort vaut la peine de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, affirme le nouveau rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). D’abord parce que les impacts seront déjà très significatifs avec + 1,5 °C. Les coraux, la toundra et la forêt boréale connaîtront des modifications irréversibles, et des écosystèmes muteront. Environ 4 % des vertébrés, 6 % des insectes et 8 % des plantes verront leur habitat réduit de moitié. Mais passer à + 2 °C, plafond retenu dans l’accord de Paris, constitue une différence spectaculaire : deux fois plus d’espèces connaîtraient un impact du même ordre. Aux 26 à 77 cm de hausse du niveau des mers d’ici à 2100, il faudrait ajouter 10 cm, avec 10 millions de personnes supplémentaires affectées.