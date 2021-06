Vaccination : La menace du « plafond de verre »

Après deux mois sur les chapeaux de roue, la campagne vaccinale marque le pas depuis la mi-juin. Le 21 juin, le rythme est tombé à 240 000 injections par jour, contre 480 000 un mois plus tôt. C’est trop peu pour gagner la course contre le variant delta (dit « indien »), beaucoup plus contagieux et qui deviendrait majoritaire dès le mois d’août en Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Les vaccins disponibles sont pourtant efficaces à plus de 90 % contre les formes graves du delta. À condition d’avoir eu deux doses, ce qui n’est le cas que pour 32 % des Français (50 % ont reçu au moins une dose). Une enquête menée par l’Inserm en novembre 2020 (publiée le 10 juin) sur 85 000 personnes donne un éclairage sur la résistance vaccinale en France. Selon les sociologues, qui distinguent « hésitation » et « refus » (beaucoup plus marginal), de fortes disparités existent en fonction du niveau d’études et de revenu : les populations les plus défavorisées sont à la fois les plus à risque et les plus éloignées de la vaccination. Les femmes, surtout jeunes, sont aussi plus réticentes. Un document issu de l’AP-HP, cité par Le Monde, pointe également un « gradient social » chez les personnels hospitaliers : 91 % des médecins ont reçu au moins une dose, contre 54 % des infirmier·es et aides-soignant·es.

Mais ces phénomènes ne sont pas seulement dus aux résistances. 20 % des plus de 80 ans, 10 % des septuagénaires et 25 % des sexagénaires ne sont toujours pas vaccinés. D’où la nécessité de réorienter la campagne vers les personnes les plus éloignées des centres de vaccination, de l’information et des outils numériques. Les experts insistent aussi pour mettre à profit l’accalmie actuelle, alors que la France entre de fait dans les standards du « zéro covid » (moins de 20 nouveaux cas par jour pour 100 000 habitants), pour mettre enfin en place une stratégie de tester-tracer-isoler efficace et se donner toutes les chances de maîtriser les résurgences.