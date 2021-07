« Annette », de Leos Carax : Vertiges de l’amour

Au tout début de Holy Motors (2012), le précédent film de Leos Carax, le cinéaste apparaît dans une chambre avec vue sur un port, avant de forcer un passage dans un mur pour s’introduire dans une salle de cinéma où le public assiste à une projection. La même bascule du réel à la fiction a lieu au début d’Annette.

Cette fois, on retrouve Carax devant une console de studio d’enregistrement, demandant aux musiciens en place s’ils sont prêts à jouer. « So may we start ? » interroge-t-il. Et ça démarre. Le groupe, ce sont les Sparks. Fondé dans les années 1970, influence majeure du mouvement New Wave, dont les deux frères Ron et Russell Mael sont les figures principales. En l’occurrence, ils sont les auteurs de la musique du film ainsi que du scénario. La chanson que les Sparks interprètent s’intitule justement « So May We Start ? ». Très vite, les membres du groupe abandonnent le studio tout en continuant à chanter, bientôt rejoints par les comédiens du film, Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg…

Annette, film d’ouverture de la 74e édition du Festival de Cannes, sélectionné en compétition, a suscité beaucoup de curiosité. En partie parce que Leos Carax est un cinéaste rare (neuf ans se sont écoulés depuis Holy Motors, précédé de Pola X treize ans plus tôt). Surtout parce qu’on annonçait un opéra-rock, intégralement en anglais, tourné aux États-Unis.

Et, en effet, Annette n’est pas une comédie musicale, à l’image de La La Land, par exemple, l’un des films récents les plus marquants dans le genre. Il s’agit d’un film en-chanté, pour reprendre l’expression de Jacques Demy, qui en a réalisé deux lui-même, dont Les Parapluies de Cherbourg. Annette n’a donc pas de dialogues parlés. Quant à l’enchantement qu’il procure, même s’il est incontestable, cette affaire-là est plus complexe.