Les échos de la semaine

La photo de la semaine

Des militants d’Extinction Rebellion et d’Attac bloquent un terminal de l’aéroport du Bourget, vendredi 23 septembre, pour dénoncer « les crimes climatiques des ultra-riches » et leur usage immodéré des jets privés, symboles « de l’injustice fiscale, sociale et climatique qui s’accroît entre la population et les privilégiés ». Les deux ONG appellent à l’interdiction de ces vols, qui représentent un trajet aérien sur dix en France.

La citation de la semaine

Nous avons besoin d’une augmentation du chômage, d’un ralentissement du marché pour faire baisser l’inflation.

Lors d’une conférence de presse le 21 septembre, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, a estimé qu’il faudra une croissance ralentie pour ramener l’inflation à un niveau d’avant-crise.

Réforme des lycées pro : grève générale

Une intersyndicale soudée appelle à la grève, le 18 octobre, contre le projet de réforme des lycées professionnels. Augmentation du temps de stage aux dépens de l’enseignement général, reconversion des enseignants : les seize syndicats dénoncent des mesures inadaptées et la volonté de satisfaire les besoins immédiats de l’économie nationale. Au détriment, encore une fois, de l’éducation.

Corse : la tête dans le sable

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a effectué le 22 septembre son premier déplacement sur l’île de Beauté, ignorant les sujets qui préoccupent bon nombre de Corses. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, condamnés pour complicité dans l’assassinat du préfet Érignac en 1998, ont certes bénéficié au printemps d’une procédure de « rapprochement » à la prison de Borgo, près de Bastia, Paris apaisant ainsi la situation explosive après l’assassinat d’Yvan Colonna dans la prison d’Arles. Mais le ministre refuse d’évoquer la question des prisonniers dits politiques, aggravant le sentiment du mépris de Paris, alors qu’un processus de négociation avec la majorité nationaliste élue doit commencer cet automne. Le ministre a préféré installer Hélène Davo, ex-conseillère justice à l’Élysée, à la tête de la cour d’appel de Bastia. Une « nomination politique » pour la quasi-totalité des élus et des syndicats de magistrats, dont l’Union syndicale des magistrats, classée à droite. Ambiance…

La Banque mondiale accorde-t-elle crédit au changement climatique ?

« Acceptez-vous le consensus scientifique insistant sur le fait que l’usage des énergies fossiles réchauffe dangereusement et rapidement la planète ? » Trois fois, le président de la Banque mondiale a refusé de répondre à cette question lors d’une table ronde organisée par le New York Times. Même si David Malpass nie être climatosceptique, les soupçons sont légitimes : il était le candidat de la Maison Blanche sous l’ère Trump…

France Culture de la peur

La tyrannie managériale ne règne pas toujours là où on l’attend. Dans une longue enquête parue mercredi 21 septembre, Libération révèle un « système de violence et de soumission, qui neutralise par la peur » à France Culture. Plus précisément, c’est Sandrine Treiner qui est pointée du doigt. Humiliations, insultes, mises à l’écart arbitraires : celle qui dirige la radio depuis 2015 est dépeinte comme une despote semant la terreur. Quatre signalements pour harcèlement moral ont été déposés depuis le début de l’année. La plupart des nombreux témoins préfèrent garder l’anonymat, et il n’est pas difficile de les comprendre. Deux jours après la déflagration causée par l’article de Libération, la présidente de Radio France, Sibyle Veil, s’est adressée aux salariés dans un mail qui apporte son soutien à la directrice. Elle estime qu’« à ce jour, aucun fait de harcèlement moral n’a été établi » par la cellule de signalement. Elle prend tout de même note du « malaise » et promet l’instauration d’un « dispositif de diagnostic et d’écoute ». Cela suffira-t-il à briser l’omerta ? En cinq ans, la chaîne a gagné un demi-million d’auditeurs. Une réussite incontestable, que « nous devons à Sandrine Treiner », assure Sibyle Veil.

Pas de motion magique pour EELV

Les adhérents d’Europe Écologie-Les Verts étaient invités par un référendum interne à simplifier l’organisation et à adapter leur parti à la « conquête du pouvoir ». La majorité de la direction, avec le soutien de grands élus, les exhortait à dire « oui à la fin des motions, en tant que machines à fabriquer de l’opacité et de la démobilisation militante. Oui à des fonctionnements plus transparents et plus lisibles ». Elle n’a pas été suivie. Si 54,93 % des 3 544 votants (sur près de 11 000 adhérents) ont voté oui, les modifications de statuts doivent réunir au moins 66 % de votes favorables pour être adoptées.

Pesticides : un foyer sur cinq en eaux troubles

Deux enquêtes, une dans Le Monde et l’autre dans « Complément d’enquête » sur France 2, donnent un goût très amer à l’eau : 12 millions de personnes auraient reçu une eau du robinet non conforme aux normes de qualité en 2021. Dit autrement, 20 % des foyers – contre 5,9 % en 2020 – étaient exposés aux pesticides et aux molécules issues de la dégradation des pesticides, appelées métabolites. Parmi les régions les plus touchées, les Hauts-de-France et la Bretagne. Mais qu’attendent les autorités sanitaires pour agir ? Davantage de données sur certaines molécules qui n’ont jamais été testées car, pour que l’interdiction soit émise, il faut atteindre la valeur sanitaire maximale. Les pollutions des nappes phréatiques françaises sont encore loin d’être toutes identifiées, et pendant ce temps-là, certaines communes en sont réduites à distribuer de l’eau en bouteille à leurs habitants.