Les échos de la semaine

La photo de la semaine : la Corne de l’Afrique en danger de famine

Dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Badoa, en Somalie, une femme berce son enfant souffrant de malnutrition sévère, le 9 novembre. Alors que se profile une cinquième médiocre saison des pluies d’affilée, la Somalie, le Kenya et l’Éthiopie sont victimes de la pire sécheresse depuis 40 ans. Troupeaux décimés, récoltes détruites et exactions des islamistes Chabab exposent 7 millions de Somaliens à la famine. (Photo : GUY PETERSON / AFP.)

Le chiffre de la semaine : 139

C'est en jours le temps qu’un salarié moyen du CAC 40 doit travailler pour gagner ce que son patron gagne en une seule journée, selon le rapport annuel de l’ Observatoire des multinationales publié le 14 novembre.

Morts dans la Manche : l’horreur des mots

« Ah bah t’entends pas, tu seras pas sauvé. J’ai les pieds dans l’eau, bah… je t’ai pas demandé de partir. » Ces mots ont été prononcés par une secouriste après un échange avec une embarcation de migrants en train de couler dans la Manche. Le Monde a pris connaissance des investigations en cours sur ce drame qui a coûté la vie à 27 personnes en novembre 2021. Et les échanges sont accablants pour les secours français.

Pendant près de trois heures, les passagers contactent le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (Cross) de Gris-Nez (Pas-de-Calais). Celui-ci, plutôt que d’envoyer des secours, attend que l’embarcation passe dans les eaux anglaises, malgré des appels de plus en plus désespérés. Lors du dernier, un des occupants du canot crie : « Nous sommes dans l’eau. Fini. Fini. Aidez-nous s’il vous plaît. Aidez-nous. […] Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer, dedans […] il fait froid. » L’opérateur du Cross répond : « Vous êtes partis d’où en France ? […] Nous ne voyons pas où vous vous trouvez. » La localisation avait été envoyée deux heures plus tôt…

Pollution en mer

Une enquête visant Naphtachimie, filiale de Total et d’Ineos spécialisée dans les hydrocarbures, a été ouverte par le parquet de Marseille sur une fuite remontant à avril, a révélé Marsactu. Des pêcheurs ont retrouvé de l’huile de pyrolyse, substance toxique, à plus de 4 kilomètres du site de Martigues et jusqu’à 100 mètres de profondeur. Alertées, la préfecture et la région n’ont pris des mesures que trois mois après.

Fournas et ses travailleurs étrangers

Grégoire de Fournas, désormais connu de tous depuis sa sortie raciste à l’Assemblée, n’est pas seulement un député RN à la langue bien pendue. Il est aussi un viticulteur du Médoc qui a employé à plusieurs reprises des travailleurs étrangers, dont les conditions de travail posent question. Pas très reluisant pour cet élu qui martèle son amour de la préférence nationale et son engagement pour la « main-d’œuvre locale » (sic).

400 jets privés pour le climat

C’est si gros que ça paraît inventé, et pourtant. Au moins 400 jets privés se sont rendus à l’aéroport de Charm el-Cheikh (Égypte) pour assister à la 27e édition de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, du 6 au 18 novembre. C’est deux fois plus que lors de la COP 26 de Glasgow. Lorsque l’on sait qu’un jet privé est 5 à 14 fois plus polluant par passager qu’un avion de ligne, ça laisse songeur.

Aurélien Pradié : un islamophobe de plus

Il pense être un « adversaire résolu du Rassemblement national », mais il propose les mêmes mesures racistes. Sur le plateau de France 2, le 8 novembre, Aurélien Pradié, candidat à la présidence du parti Les Républicains, s’est dit pour l’interdiction du voile, « peut-être même dans l’espace public ». Il racontait l’inverse trois ans plus tôt. Sur la boussole de la droite, l’islamophobie reste un point cardinal.

Une enquête expéditive

La police turque est très forte. Quelques heures après l’attentat qui a fait 6 morts et 81 blessés, dimanche 13 novembre dans une artère d’Istanbul, l’enquête était quasiment bouclée. Lundi matin, le ministre de l’Intérieur, Süleyman Soylu, pouvait annoncer que « la personne qui a posé la bombe a été arrêtée ». Ainsi que 46 « suspects ». « L’organisation terroriste PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] est responsable », a-t-il ajouté.

En dépit des démentis du PKK, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan accuse systématiquement les « terroristes » kurdes de tous les méfaits. « Il est bien connu que nous ne visons pas les civils et que nous condamnons ceux qui le font », a pourtant insisté le PKK. Précisant son accusation, Ankara a désigné les Kurdes de Syrie. Un effet d’aubaine, quand on sait que l’influence des Kurdes de Syrie, qui ont mené la guerre contre Daech, est la hantise d’Ankara.

Insécurité civile

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur prévoit d’affecter 15 milliards d’euros de plus à la Place Beauvau d’ici à 2027. Seulement 5 % de ce rab de crédits irait à la sécurité civile. Les moyens alloués à la lutte contre les catastrophes provoquées par le réchauffement climatique restent bien marginaux.

À Radio France, demander un CDI vous vaut d’être licencié

Elle a refusé de signer un énième CDD, après quarante ans de bons et loyaux services sur les ondes publiques. Cette outrecuidance, Noëlle Bréham, productrice historique de l’émission « Les P’tits Bateaux » sur France Inter, la paie cher : la direction a préféré lui couper le micro plutôt que de lui accorder un CDI.

Cette sanction n’a rien d’exceptionnel dans l’audiovisuel public, qui a son rond de serviette aux conseils de prud’hommes pour recours abusif aux CDD. Comme le rappelait Politis (n° 1528), entre 2013 et 2015, pas moins de 20,6 millions d’euros ont été dépensés par France Télévisions pour éponger le coût des condamnations. Même topo à la « Maison ronde », où il est courant d’accumuler plusieurs centaines de contrats précaires avant de devenir « prud’hommable », selon l’expression hélas consacrée.

Un prof de fac accusé de viol reprend ses cours

Drôle de scène depuis une semaine devant un amphithéâtre de l’université Paris-I : des vigiles accompagnent les cours du professeur d’archéologie Guillaume Gernez. Il n’avait pas enseigné depuis 2019, année de sa suspension par l’université à la suite d’une plainte pour viol (sur un chantier de fouilles) déposée par une étudiante, ainsi que des témoignages récurrents depuis 2014 de comportements déplacés. La plainte ayant été classée sans suite, l’enseignant a été réintégré, ce qui choque une grande partie des étudiant·es. Dans un communiqué, ces dernier·es rappellent que « seules 0,6 % des accusations de viol par des personnes majeures font l’objet d’une condamnation ».